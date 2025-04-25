В Госдуме высказались об «ответке» для ВСУ после подрыва генерала Москалика Депутат Колесник: Россия отвечает Киеву на убийства генералов ракетными ударами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россия реагирует на теракты против высокопоставленных военнослужащих с помощью высокоточных ракетных ударов, сообщил Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Депутат подчеркнул, что действия возмездия не получают в РФ такого публичного освещения, как это происходит на Украине.

Это целесообразно для наших людей, чтобы россияне чувствовали уверенность и понимали, что ответка прилетает на сторону противника. Украина же это делает в пропагандистских целях, — подчеркнул парламентарий.

Колесник добавил, что Россия избегает использования общественно опасных методов, таких как подрывы, чтобы не причинить вред невинным людям. Кроме того, по его словам, такие действия не акцентируются на отдельных личностях и воспринимаются более спокойно.

Уничтожить врага можно же разным способом. Не обязательно это должна быть работа агента. Достаточно ракет — и на небо улетит довольно серьезное количество высокопоставленных чинов, — заключил депутат.

Днем 25 апреля при взрыве машины погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Когда генерал-лейтенант вышел из дома, его взрывной волной отбросило к подъезду. Возбуждено уголовное дело об убийстве.