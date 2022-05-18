«Ослепляет оптику спутников на раз-два»: Литовкин о лазере «Пересвет» Военный эксперт Литовкин о лазере «Пересвет»: «Ослепляет оптику спутников на раз-два»

МО РФ / Фото Лазерный комплекс «Пересвет»

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что лазерные комплексы поступают на вооружение в российские войска. По его словам, некоторые объекты уже находятся под защитой лазеров. Он подчеркнул, что подобные установки «ослепляют оптику спутников на раз-два».

Собственно, на данный момент, лазерные комплексы «Пересвет» поступают на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения. Они уже начали выполнять задачи по прикрытию наших ракетных шахт и мобильных ракетных комплексов, от взоров космических аппаратов, вероятных противников России и в случае необходимости, способны дать мобильным ракетным комплексам возможность отойти в намеченный район незамеченными. Истинная цель этого комплекса заключается в ослеплении оптики разведывательных спутников неприятеля. Также вице-премьер Борисов заявил, что в скором времени мы получим лазерный комплекс, уже способный сжигать космические и не только объекты, — заявил Литовкин в разговоре с NEWS.ru.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Вооружённые силы России собираются использовать лазерные комплексы «Задира» в ходе боевых действий на Украине. Данные установки способны поражать врагов на расстоянии до 5 километров.

В декабре 2020 года действующий заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал, что в России создаются новые лазерные комплексы. Он уточнил, что вооружение предназначено для борьбы с беспилотниками.