«Осадочек останется»: Толстой о решении Киркорова зайти в «ту дверь» в ДНР Депутат Толстой назвал поездку Киркорова в ДНР попыткой зайти в «ту дверь»

Фото: ГД РФ

Петр Толстой

Народный артист России Филипп Киркоров может еще долго пытаться компенсировать свой визит на «голую» вечеринку, но не факт, что общество это забудет, считает вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, даже если 12 раз зайти в «ту дверь», осадочек останется. Так парламентарий прокомментировал поездку Киркорова в Донецкую Народную Республику.

Я Киркорова знаю много лет. Я только одно могу сказать — можно войти не в ту дверь, но потом можно много раз входить в ту. И совершенно не факт, в какой момент люди забудут, что ты вошел не в ту дверь. Ты можешь 12 раз войти в ту дверь, а осадочек, что называется, останется, — высказался Толстой.

Ранее в Сети появилось видео с поездки Киркорова в Донбасс, где он выступил в городской больнице Горловки. Певец исполнил перед ранеными военными и сотрудниками медучреждения песню «Снег». Кроме этого, Киркоров привез в ДНР гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы троим военнослужащим.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что россияне не станут относиться лучше к Киркорову после его визита в Горловку. Депутат заявил, что поездка артиста не вызывает отрицательных эмоций, однако не отменяет его «десятков и сотен совершенно противоположных поступков». По мнению Шолохова, действия Киркорова говорят о попытке реабилитироваться после «неудобной ситуации», связанной с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.