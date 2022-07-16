Орешкин допустил инфляцию в России ниже, чем в Евросоюзе Помощник президента Орешкин допустил инфляцию в России ниже, чем в Евросоюзе

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Помощник президента России Максим Орешкин

Помощник президента Максим Орешкин допустил, что инфляция в России во втором квартале следующего года может быть ниже, чем в Евросоюзе, пишет РИА Новости. По его словам, важную роль в этом может сыграть то, что РФ в состоянии сама обеспечить себя базовыми ресурсами, например продовольствием, топливом, различными материалами.

Сейчас так может сложиться ситуация, что где-то во втором квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе, — сказал Орешкин, выступая на форуме «Территория смыслов».

Ранее сообщалось, что в России впервые с 1991 года зафиксирована дефляция в июне: она составила 0,35%. При этом годовая инфляция замедлилась до 15,9%. В Росстате отметили, что в годовом выражении рост цен на продовольствие замедлился с 20,05% до 17,98% в мае. В Минэкономразвития полагают, что основными факторами дефляции в стране стали невысокая покупательская активность и укрепление рубля.

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов в июне предположил, что годовой уровень инфляции в России составит 17–20%. Он сослался на прогноз монетарных властей США о том, что высокая инфляция в мире сохранится надолго. Кроме того, Россию может ожидать замедление темпов экономического роста, вызванное внешними условиями и трудностями в глобальной экономике, добавил специалист.