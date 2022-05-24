«Он против нас»: Песков о предательстве российского дипломата Бондарева Песков высказался об увольнении российского дипломата Бондарева

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об увольнении российского советника постпредства РФ при ООН Бориса Бондарева, обличив его в предательстве. Ранее, 23 мая, дипломат подал в отставку из системы Министерства иностранных дел, опубликовав пост против специальной военной операции на Украине в соцсети LinkedIn. По словам Пескова, позиция Бондарева не сходится с «консолидированным мнением» российского государства, пишет ТАСС.

Господин Бондарев больше не с нами, скорее он против нас. У него позиция, с которой он осуждает действия российского руководства, а они поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны, — заявил Песков.

Ранее гроссмейстер Гарри Каспаров опубликовал заявление, в котором говорится о том, что россияне в эмиграции смогут получать паспорта «хороших русских» после того, как подпишут декларацию против специальной военной операции на Украине и за признание её территориальной целостности, включая Крым и Донбасс. Авторы инициативы надеются, что документ станет основой для «объединения другой России».

Выдачу таких паспортов поддержал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который отметил, что россиянам, выступающим против СВО, необходимо политически оформиться. Гудков считает, что при эффективном внедрении таких паспортов оппозиция сможет «сделать для россиян что-то хорошее», что позволит «хорошим русским» в эмиграции не только заказывать такси и устраиваться на работу, но и «вернуть Россию на путь развития».