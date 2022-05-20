В Европе решили выдавать паспорта «хороших русских» «Антивоенный комитет» в Эстонии предложил выдавать паспорта «хороших русских» мигрантам из РФ

Фото shutterstock.com

Россияне в эмиграции смогут получать паспорта «хороших русских» после того, как подпишут декларацию против специальной военной операции на Украине и за признание её территориальной целостности, включая Крым и Донбасс, сообщает Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на заявление Гарри Каспарова, организатора Антивоенной конференции в Вильнюсе. Авторы инициативы надеются, что документ станет основой для «объединения другой России».

По словам Каспарова, основным постулатом программного документа является позиция против спецоперации, действующей власти в России и за территориальную целостность Украины. По задумке авторов, паспорт будет выдаваться в виде ID, который также гарантирует обладателю определённые льготы, например, релокейт или трудоустройство.

Планируется, что для его получения надо будет зарегистрироваться на специальной платформе, подписать декларацию и подтвердить личность. Статуса «хорошего русского» можно можно будет лишиться, если его владелец поучаствует в «Z-мероприятии».

Выдачу таких паспортов поддержал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который отметил, что россиянам, выступающим против СВО, необходимо политически оформиться. Гудков считает, что при эффективном внедрении таких паспортов оппозиция сможет «сделать для россиян что-то хорошее», что позволит «хорошим русским» в эмиграции не только заказывать такси и устраиваться на работу, но и «вернуть Россию на путь развития». По словам экс-депутата ГД, он надеется, что в дальнейшем в европейских странах можно будет открыть «посольства свободной России».

Ранее управляющий партнёр международной юридической компании «Кассин и Партнёры» Олег Кассин рассказал, что русские в эмиграции сталкиваются с отсутствием рабочих мест и юридическими трудностями, с трудом обретают статус беженца, а также не могут получить вид на жительство.