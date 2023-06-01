Одной категории россиян упростили трудоустройство Госдума приняла закон, облегчающий подросткам трудоустройство в свободное от учебы время

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Российским подросткам старше 14 лет разрешили заключать трудовые договоры для выполнения легких работ в свободное от учебы время без согласия органов опеки и попечительства, сообщает ТАСС. Соответствующий законопроект Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно документу, для трудоустройства таким подросткам будет достаточно заручиться согласием одного из родителей или попечителя. При этом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут устраиваться на работу в свободное от учебы время по-прежнему с согласия органа опеки и попечительства или иного законного представителя.

Председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что в развитие новой нормы «Движение первых» запустит программу занятости подростков. Она поможет школьника определиться с будущей профессией, найти работодателей и получить практику в выбранной сфере.

Кроме того, парламентарии разработали изменения в программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. По словам Метелова появится перечень рекомендованных профессий для подростков, а вакансии по ним будут размещаться на платформе «Работа в России». Он также добавил, что законодатели обсуждают возможность снижения страховых взносов для работодателей, которые трудоустраивают подростков.