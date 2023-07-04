«Очередной акт терроризма»: Захарова об атаке БПЛА на Москву Захарова назвала атаку БПЛА на Новую Москву очередным актом терроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Атака беспилотников на Новую Москву является очередным актом терроризма, написала в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ВСУ пытались нанести удар по району, где расположена гражданская инфраструктура и аэровокзал, который принимает иностранные рейсы.

Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий, кстати, и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма, — написала Захарова.

Представитель МИД РФ считает случившееся актом международного терроризма, поскольку ВСУ совершают атаки, используя поставленное Западом оружие или на средства, направленные ним. Захарова призвала мировое сообщество осознать, что США, Британия, Франция, будучи постоянным членам Совета Безопасности ООН, финансируют террористический режим.

Рано утром 4 июля недалеко от Новой Москвы были сбиты несколько беспилотников. Еще один БПЛА уничтожили средствами радиоэлектронной борьбы в небе над Калужской областью.

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили удар беспилотников в Московской области и Новой Москве. Градоначальник отметил, что в результате атак жертв и пострадавших нет.