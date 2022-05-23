По данным агентства ООН по делам беженцев, более 6,3 млн человек покинули Украину, а более 7 млн стали внутренне перемещенными лицами. Военная операция привела к крупнейшему за последние 70 лет миграционному кризису в Европе. По числу принятых беженцев Россия на третьем месте после Польши и Румынии. К 19 мая в РФ был зарегистрирован 887 651 украинец, бежавший от боевых действий.
Первые беженцы прибыли в Россию в конце февраля, когда началась эвакуация населения Донецкой и Луганской республик. Для работы с потоком беженцев в восьми российских регионах был введен режим чрезвычайной ситуации. В основном это оказались южные области: Ростовская, Тамбовская, Белгородская и другие. Но по мере увеличения потока прибывающих число регионов, открывших свои двери для беженцев, возрастает. 30 регионов согласились открыть у себя пункты помощи беженцам.
Беженцев расселяют в пунктах временного размещения (ПВР). Их открывают в детских оздоровительных лагерях, санаториях и на туристических базах. Например, в Подмосковье таких центров семь, в них живут около 1400 беженцев. В самой Москве ПВР нет, но беженцы есть, и их достаточно много.
Помощь беженцам от столицы до окраин
Как и в другие российские города, в Москву с территории Украины, ДНР и ЛНР в первую очередь уезжают те, у кого здесь есть родственники, друзья или знакомые. Есть и такие, кто сел на первый попавшийся автобус. Для оказавшихся в столице городские власти развернули центры гуманитарной помощи на базе 11 коворкинг-центров НКО. В них люди могут получить одежду, продукты первой необходимости и детское питание. В коворкинг-центры за неделю обращается около 900 семей.
С беженцами работают многие благотворительные организации. Так, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» помогает людям найти своих родственников, которые потерялись во время эвакуации. Правда, по словам волонтеров отряда, пока таких заявок не очень много.
Фонд «Доктор Лиза» помогает тяжелобольным детям, которых можно эвакуировать с территории Луганской и Донецкой республик. Комитет «Гражданское содействие» (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента), в прежнее время работавший с мигрантами, сегодня оказывает юридическую помощь для беженцев, проводит консультации по получению убежища и медицинской помощи. С первых дней военной операции гуманитарную помощь для переселенцев собирают волонтеры российского Красного Креста. В регионах они встречают и сопровождают прибывающих беженцев, оказывают им психосоциальную поддержку и консультируют по миграционному законодательству.
В работу с беженцами включились и кризисные центры для женщин. Например, сеть взаимопомощи «ТыНеОдна» оказывает психологическую поддержку людям, испытывающим стрессовые и травмирующие ситуации в связи с военной операцией. А кризисный центр «Дом для мамы» собирает гуманитарную помощь для мам с детьми и отправляет её в Ростовскую область.
Несмотря на то что последствия военной операции в Москве почти не видны — не введено ЧП, нет мобилизации и даже агитация на улицах практически незаметна, — столица глубоко интегрирована в сеть гуманитарной помощи беженцам. Происходит это во многом благодаря частным усилиям москвичей, ставших волонтерами, благотворительным НКО и церковным центрам помощи. На последних приходится самое большое количество обращений. По словам Нины Миловидовой, координатора церковного штаба помощи беженцам, с начала марта только по Москве к ним обратилась уже 4631 семья.
Люди приходят за гуманитарной помощью, выдаем средства гигиены, питание, канцелярские принадлежности, — рассказывает NEWS.ru Миловидова. — Мы одеваем людей здесь, в штабе постоянно дежурят психологи, дежурят батюшки, которые также оказывают духовную поддержку людям в горе, есть юристы-волонтеры, которые объясняют людям, куда нужно обратиться, если утеряны документы или нужно получить документы для временного убежища.
К слову, в подмосковных ПВР документы для беженцев с недавнего времени делать перестали. По словам Миловидовой, сейчас им предоставляют только койко-место и питание.
Волонтеры Церковного штаба помогают беженцам оформить документы на временное убежище и получение пособий. Многие из прибывших в Россию лишились не только крыши над головой, но и всех своих сбережений. Рассчитывать людям приходится только на единовременную компенсацию беженцам в 10 тысяч рублей, которую обязались выплатить российские власти, да на пожертвования неравнодушных россиян.
Психологическая помощь
Помимо юридической и материальной помощи почти всем прибывшим из зоны боевых действий требуется психологическая поддержка и реабилитация. Тяжелее всего, конечно, в этом случае приходится старикам, детям и людям, ранее имевшим психологические трудности. Но психологи-волонтеры, которые находятся практически при каждом центре помощи, работают со всеми категориями беженцев. Кто-то звонит в центры по телефонам горячих линий, кто-то обращается к психологам, когда приходит для консультации или получения гуманитарной помощи.
Людям нужно дать информацию, что когда у них проявляются симптомы панических атак — это временно, они не сошли с ума, — объясняет Елена Андреева, психолог Церковного штаба адресной помощи беженцам. — Мы пытаемся налаживать и работу в семьях, чтобы люди могли начать говорить друг с другом, как они переживают этот опыт, чтобы облегчить им процесс восстановления. Раньше тоже были войны, а психологов не было. И люди как-то сами справлялись с этим. Сегодня мы только можем им облегчить этот процесс.
Подростки и дети переживают травматический опыт сложнее, чем взрослые. Те, кто поменьше, замыкаются в себя, кто-то перестает говорить. У тех, кто постарше, как рассказывают психологи, нередко возникают нервные тики и различные психосоматические нарушения. С подростками много времени и сил уходит на адаптацию к непривычным условиям.
Но первоочередная задача — помочь взрослым: если взрослые придут в себя, то и дети рядом с ними начнут успокаиваться. Пока мама сама еще волнуется, у нее нет сил, то маленьким ребенком заниматься невозможно, а он начинает манипулировать, перетягивать одеяло на себя, с ним тоже нужно договариваться, — рассказывает Андреева.
Одним из самых удивительных фактов, по словам Елены, который сделала очевидным военная операция на Украине, стало то, что несмотря на критические условия, в которых находились люди под обстрелами в Мариуполе и других населенных пунктах Украины, они всегда были готовы помогать друг другу.
Знаете, насколько одинаковые истории тех, кто сидел в подвалах, — они все друг другу помогали; до сих пор все, кто выехал, общаются между собой, они поддерживают друг друга, как-то объединяются, и это тоже очень важно, — заключает Елена.
Самое страшное впечатление — одинокие старики
Когда узнала, что дети в России, решила тоже уезжать, вышла пораньше, взяла палочку, сумку свою на тележку поставила и пошла; идти далеко было, у меня ноги болели, потом военные до эвакуационного пункта подвезли, — рассказывает историю своей эвакуации Галина Дмитриевна из Мариуполя. Сейчас она находится в ПВР в Суздале.
Уезжать из родного города женщина решилась не сразу. Больные ноги и привычка к месту долго держали Галину, как и сотни тысяч других людей, в подвалах разрушенного города.
Потом приехали в Таганрог, там нас накормили, кофе, бутерброды, мы искупались и стали ждать поезд на Владимир, нас собрали девять вагонов, — вспоминает женщина первые часы в России, — кормили в поезде хорошо, постельное дали, всё бесплатно.
Несмотря на пережитый стресс и возникшие теперь трудности с документами, Галина сохраняет бодрость духа и надеется остаться в России. Но, как рассказывают волонтеры и другие беженцы, это скорее исключение. Большинство пожилых людей во время эвакуации сталкиваются с проблемами, теряются и пребывают в постоянной тревоге.
Юлия Афонасьевская — волонтер Церковного штаба помощи беженцам. Сама Юлия тоже беженка. В марте она вместе с семилетней дочерью бежала из Северодонецка.
У меня перед глазами всё время стоят двое пенсионеров 1944 года рождения, — рассказывает Юлия. — Их вывезли военные из Донецкой области. Они сидели здесь, у нас в центре, так тихо, у них не было ни копейки денег. Мы в штабе им собрали кто что мог, я вытащила свои последние 500 рублей хотя бы на лекарства. Молодым проще, мы можем начать свою жизнь сначала, но эти люди, которые в очередной раз на своем веку проходят ад, им тяжелее всех.
О том, что старики самая уязвимая категория беженцев, говорят и другие волонтеры, и руководители центров помощи. В Церковный штаб обратилось же более 40 стариков. Многие из них, по словам Миловидовой, хотят вернуться на Родину, скучают по своим домам, огородам, соседям, да и просто тоскуют, вспоминая прежнюю, мирную жизнь. Но возвращаться большинству из них больше некуда.