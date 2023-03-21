«Нет повода для грусти»: Львова-Белова о выдаче ордера на ее арест Детский омбудсмен Львова-Белова: решение МУС основано на фейках и выдуманных историях

Фото: kremlin.ru

Мария Львова-Белова

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала бредовой ситуацию с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на ее арест из-за вывоза украинских детей в Россию. По ее словам, решение ведомства основывается на фейках и выдуманных историях. Детский омбудсмен подчеркнула, что у нее осталось много работы по защите детей и скандал с МУС никак не повлияет на ее деятельность, сообщает «Царьград».

Это же полный бред. Это решение представителей МУС основывается на фейках, мифах, историях, которые они сами же и придумали. То есть сами придумали, и сами же выдали ордер на арест. Мне кажется, что здесь нет повода для грусти. По крайней мере, у меня как у уполномоченного по правам ребёнка точно, потому что есть очень много работы, и её нужно делать, — рассказала Белова.

В МУС заявили, что российские власти депортировали украинских детей, обратила внимание омбудсмен. Однако это понятие означает насильственный вывоз. По ее мнению, его нельзя применять к ситуации, когда детей вывозят из детдомов, которые оказались под обстрелом. Белова уверена, что этот процесс можно назвать эвакуацией и спасением детских жизней.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».