Небензя считает бездействие Запада по «Северным потокам» заметанием следов

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Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал бездействие Запада в деле расследования диверсии на «Северных потоках» попыткой замести следы. Именно поэтому на Западе тянут время, отметил он на заседании Совбеза всемирной организации, сообщает РИА Новости.

Показательное бездействие властей европейских государств можно объяснить лишь одним — попытками затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления, — подчеркнул дипломат.

Он указал на формулировку из части, посвященной расследованию, которое провела Швеция. В ней говорится, что заподозрить виновного в подрыве трубопровода поможет «дальнейшее расследование». По мнению Небензи, такую фразу можно понять только так, что власти Швеции с самого начала не ставят перед собой цели установить виновных. Дипломат напомнил, что именно шведы первыми оказались на месте происшествия.

Небензя добавил, что Москва будет поднимать в Совбезе ООН вопрос о диверсии на «Северных потоках» до тех пор, пока не установят виновных.

Ранее сообщалось, что за подрывом трубопроводов «Северный поток» стоит Украина. Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Пранкеры представились 100-летнему дипломату президентом Украины Владимиром Зеленским. Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в Балтийском море в сентябре 2022 года.