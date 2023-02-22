Небензя: расследованием по «Северному потоку» в Европе хотят замести следы Небензя: Дания, Швеция и ФРГ расследованием по «Северному потоку» заметают следы

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расследование Дании, Швеции и ФРГ обстоятельств диверсии на «Северном потоке» направлено на то, чтобы замести следы и выгородить США. Россию, чьи газопроводы были повреждены, к расследованию не допускают, сказал он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата, — подчеркнул дипломат.

Небензя добавил, что запросы Москвы, касающиеся этого расследования, в европейских столицах «высокомерно игнорируют».

Ранее Василий Небензя заявил, что в Совбезе ООН продолжается обсуждение проекта резолюции России по диверсиям на «Северных потоках». При этом уже прошедшие консультации говорят о том, что на Западе не заинтересованы в объективном процессе, добавил дипломат.