Небензя покинул зал СБ ООН во время речи постпреда Украины Небензя совершил демарш на СБ ООН из-за «желчного красноречия» постпреда Украины

Фото: Nancy Siesel/ZUMAPRESS.com/Global Look Pressa

Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не стал слушать «желчное красноречие» главы миссии Украины Сергея Кислицы, покинув зал прямо во время заседания Совбеза организации, сообщает РИА Новости. Кадры, запечатлевшие демарш постпреда, попали на видео.

В заключение, госпожа председатель, я хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима, — заявил Небензя.

Дипломат также указал на пост Кислицы, размещенный в Twitter 24 ноября о том, что выслушивание представителя России при ООН является «одной из самых ужасных его обязанностей». Небензя сыронизировал, назвав эти слова свидетельством «высокого» уровня украинской дипломатии.

Он в очередной раз отметил выдающимся дипломатическим твитом позапрошлую пятницу. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Это, как мы уже говорили, свидетельство «высокого» уровня украинской дипломатии, — добавил постпред.

Ряд дипломатов из других миссий осудили подобное поведение Кислицы, сообщив, что не считают приемлемыми подобные личные выпады, в особенности в исполнении дипломата. Так, постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что настоящему дипломату необходимо уметь разговаривать с противниками и даже врагами и уметь вести себя цивилизованно в любой ситуации, чего в нынешнем случае не наблюдается.