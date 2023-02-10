Небензя назвал «мирный план Зеленского» пустышкой

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал предлагаемые Киевом «мирные» инициативы насмешкой и пустышкой. В интервью РИА Новости он отметил, что Украина предлагает условия, которые заведомо неприемлемы для российской стороны.

Все эти украинские инициативы, будь то некая «формула мира», или «саммит мира», являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект. Заложенные в них условия являются заведомо неприемлемыми, — сказал Небензя.

В ноябре Украинский президент Владимир Зеленский назвал десять шагов по установлению мира. Предложения состояли из следующих пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

Ранее Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения. По его словам, они изначально были невыполнимы. Зеленский добавил, что прямо говорил об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.