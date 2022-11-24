Небензя: накачка Киева оружием приводит к гибели городов Украины Постпред Небензя: накачка Киева оружием ведет к гибели городов Украины

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что накачка Украины оружием ведет к гибели мирных жителей украинских городов. Он обратился к коллегам с Запада на заседании СБ ООН, сообщает РИА Новости.

Небензя рассказал, что 23 ноября пользователи с Украины выкладывали в Сеть фотографии ракет, которые попали в жилые дома в Киеве и Ужгороде. По его словам, это были американские ракеты ПВО, которые направляются Украине.

Хочу обратить на это внимание наших западных коллег. Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов, — подчеркнул постпред.

Ранее Небензя заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины виноваты в разрушении жилых домов и жертвах среди мирного населения. По его словам, ВС Украины располагают свои средства ПВО в центре населенных пунктов, в результате таких действий обломки или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в цели, которые Москва не планировала уничтожать.