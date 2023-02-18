Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на «360 градусов» Медведев назвал Бербок невежественной после ее слов про поворот Москвы на «360 градусов»

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посмеялся над словами главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на «360 градусов». Он заявил, что все-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди. В своем Twitter-аккаунте Медведев подчеркнул, что Россия без сомнения будет придерживаться своей позиции.

Забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила ее прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так и будет. Мы придерживаемся своей позиции, — написал Медведев.

Бербок во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля предложила президенту России Владимиру Путину развернуться на 360 градусов в вопросе ведения своей политики. Пользователи соцсетей раскритиковали немецкого чиновника за абсурдное высказывание.

Одного из пользователей соцсетей шокировал факт, что «ими руководят идиоты». Другой юзер под ником lilian37458552 утверждает, что у главы дипведомства ФРГ проблемы с математикой.