05 сентября 2025 в 11:25

«Не просто встреча»: в ГД ответили, почему Зеленский отказался ехать в РФ

Депутат Чепа: Зеленский не готов к встрече с Путиным из-за давления Запада

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к личному диалогу с российским лидером Владимиром Путиным, в том числе из-за давления западных стран, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что это должна быть не просто встреча, а подготовленные переговоры для обсуждения договора о перемирии.

Зеленский не готов к встрече с Путиным. Это должна быть не просто встреча, а подготовленные переговоры. А на переговорах должен обсуждаться договор о перемирии, который пока не готов. Мы видим, какое давление оказывает на Зеленского ряд европейских стран, в первую очередь Великобритания и Франция. На сегодняшний момент я думаю, что Зеленский не готов к переговорам, — высказался Чепа.

Он также отметил, что Россия всегда была готова к переговорам с Украиной: и в 2014 году, и в 2022-м, и сейчас. Парламентарий подчеркнул, что Зеленский таким образом показывает свое нежелание заключать мирное соглашение.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского на встречу в Москве не для того, чтобы тот капитулировал. Он пояснил, что главная цель — переговоры.

