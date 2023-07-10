В ГД оценили шансы Украины на вступление в НАТО на саммите в Вильнюсе Депутат ГД Журавлев: Украину не примут в НАТО даже после завершения конфликта

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Йенс Столтенберг

НАТО никогда и ни при каких условиях не примет в свой состав Украину, заявил NEWS.ru первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев. По мнению депутата, ситуация не изменится даже после завершения конфликта.

Украину в НАТО не примут никогда. Ни тушкой, ни кабанчиком, ни целиком, ни по частям. Киевский режим просто дразнят, предлагая разные варианты, а на деле никто и не собирается состоять с ним в одном военном блоке. Поэтому и выставили новое условие — после окончания боевых действий, но, уверен, что, когда они закончатся, то и такого государственного образования — Украина — больше не будет существовать, мы уж об этом позаботимся, — заявил Журавлев.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что менее чем за день до саммита НАТО в Вильнюсе члены Альянса так и не достигли консенсуса по формулировкам для готовящегося совместного заявления по вопросу членства Украины. При этом он выразил уверенность, что союзники успеют принять финальное решение.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что вступлению Украины в НАТО поспособствует прекращение боевых действий. По его словам, именно от урегулирования конфликта будет зависеть дальнейшее сотрудничество между Киевом и Альянсом.