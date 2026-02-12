«Не наш выбор»: Захарова назвала страну, которая оборвала все связи с РФ

Россия никогда не отказывалась от диалога с Францией, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это официальный Париж разрушил все отношения и оборвал все связи, передает корреспондент NEWS.ru.

Стоит напомнить, что отказ от диалога был не нашим выбором, а решением французского руководства, которое, конечно же, имеет полное право распоряжаться своими поступками. Но, наверное, важно, чтобы поступки хоть как-то соотносились со своими заявлениями, — подчеркнула она.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что обратился к ряду европейских коллег с предложением восстановить контакты с Россией. По его мнению, Европа должна учитывать свою близость к России и геополитическую реальность, выстраивая конструктивный диалог с Москвой. Президент подчеркнул важность организации взаимодействия таким образом, чтобы не создавать давление на украинскую сторону и одновременно избежать ситуации, при которой третья сторона сможет навязывать свои условия в данном процессе.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что укрепление связей с соседними странами — один из приоритетов российской дипломатии. Он добавил, что к важным задачам относится продвижение евразийской интеграции,