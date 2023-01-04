Названы критерии получения инвесторами-иностранцами вида на жительство Кабмин утвердил критерии получения вида на жительство в России иностранными инвесторами

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Вид на жительство иностранного гражданина

Правительство России утвердило критерии, которым должен соответствовать иностранный гражданин, осуществляющий инвестиции в РФ, для получения вида на жительство. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 11 января.

Согласно документу, для получения вида на жительство инвестор-иностранец должен соответствовать одному из четырех требований. Первое предусматривает вложение не менее 15 млн рублей за последние три года в социально значимые проекты российских регионов.

Второе предполагает регистрацию иностранцем юрлица в форме хозяйственного товарищества, ООО, АО крестьянского (фермерского) хозяйства или хозяйственного партнерства на территории России и ведение предпринимательской деятельности в течение последних двух лет. При этом данное юрлицо должно делать страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Третий критерий — инвестирование не менее 30 млн рублей в российское юрлицо, которое занимается предпринимательской деятельностью на территории страны не менее трех лет. Четвертый — приобретение в России недвижимости любого назначения на стадии строительства или не позднее двух лет после ввода в эксплуатацию.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным гражданам поступать на военную службу в России. Согласно документу, иностранцы смогут служить в ВС РФ, войсках национальной гвардии, а также в воинских подразделениях противопожарной службы.