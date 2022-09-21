Названы категории россиян, получивших отсрочку от призыва по мобилизации Работники ОПК получили отсрочку от призыва по мобилизации

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Военнослужащие РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Право на отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию. <...> Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством Российской Федерации, — говорится в документе.

В тексте указа также говорится, что правительство будет определять категории россиян, которым предоставляется право на отсрочку от призыва. Отмечается, что мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих-контрактников.

Также правительство должно профинансировать мероприятия по проведению частичной мобилизации и принять меры для удовлетворения потребностей армии в этот период.

Согласно указу, контракты о прохождении военной службы будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.

Министерство обороны определит сроки мобилизации и количество граждан, которые должны будут отправиться на службу. Главам регионов получено обеспечить соответствующие мероприятия.

Ранее Путин заявил, что мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Глава страны отметил, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации.