Названы категории бизнеса, освобожденные от налога на сверхприбыль Правительство РФ расширило список компаний, освобожденных от уплаты налога на сверхприбыль

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Правительство России расширило список компаний, которые будут освобождаться от уплаты налога на сверхприбыль, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Соответствующие поправки уже одобрены и будут отправлены на рассмотрение Госдумы.

Законопроектом предполагается освобождение от уплаты налога на сверхприбыль застройщиков, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета и не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах.

Также в перечне значатся кредитные и финансовые организации, в отношении которых действует механизм предупреждения банкротства. В третью категорию внесли компании, которые не имели выручки от реализации в 2018 и 2019 годах.

Вместе с тем кабмин намерен установить особый порядок расчета налога для компаний, чья прибыль в 2022 году сократилась более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. В таких случаях сумма налога не будет превышать 10% от прибыли за 2022 год при условии отсутствия выплаты дивидендов в 2021 и 2022 годах.

Ранее появилась информация о том, что в 2022 году российские компании задолжали бюджету 2,5 трлн рублей. Это на 27% больше, чем годом ранее. При этом дефицит бюджета страны достиг отметки в 3,3 трлн рублей.