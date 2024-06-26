Названы дачные культуры, которые нужно успеть посадить в июле Депутат Чаплин: в июле нужно успеть посадить редис и петрушку с укропом

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В июле нужно успеть посадить редис и петрушку с укропом, посоветовал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что лучше всего выбирать раннеспелые сорта редиса. По его словам, подойдут такие, как «18 дней» или «ранний красный». Чаплин порекомендовал поливать редис умеренно.

Редис — одна из самых быстрорастущих культур, идеально подходит для посадки в июле. Лучше всего выбирать раннеспелые сорта, такие как «18 дней» и «ранний красный». Редис требует умеренного полива и хорошо дренированной почвы, — пояснил депутат.

Посеянная в июле петрушка тем временем даст хороший урожай в начале осени и продолжит расти до холодов, уточнил Чаплин. Он отметил, что кинза также легко переносит жару. Кроме того, стоит посадить некоторые сорта капусты, в том числе пекинскую, чтобы она успела вырасти до конца сезона. Депутат подчеркнул, что также следует обратить внимание на свеклу: скороспелые сорта любят солнце и рыхлую почву.

Листовой и кочанный салат можно высаживать на протяжении всего лета. Он быстро всходит и созревает, а его зелень придаст свежесть вашим летним салатам и бутербродам. Шпинат хорошо переносит жаркие дни и охлаждается к осени, что делает июльскую посадку не только возможной, но и полезной для улучшения вкусовых качеств зелени, — добавил Чаплин.

Юрист Александр Хаминский ранее посоветовал не покупать слишком дешевый садовый инвентарь, так как он может оказаться поддельным. По словам эксперта, низкие цены зачастую устанавливают недобросовестные продавцы, которым нужно как можно быстрее сбыть некачественную продукцию.