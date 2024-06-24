Юрист раскрыл, как не нарваться на поддельный садовый инвентарь летом Юрист Хаминский: слишком низкая стоимость дачного инвентаря говорит о подделке

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Чтобы не нарваться на поддельный дачный инвентарь летом, стоит обратить внимание на цены: он не может стоить слишком дешево, заявил юрист Александр Хаминский. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что часто низкую стоимость устанавливают продавцы, которые хранили товар в неправильных условиях, из-за чего тот пришел в негодность.

Недобросовестные продавцы создают компании-однодневки, регистрируют их на маркетплейсах и после реализации партии товара просто исчезают. Потребители в итоге лишаются возможности предъявить законные требования к продавцу. Для ускорения реализации некондиционного товара такие продавцы часто устанавливают цены ниже рынка, — пояснил юрист.

Дефекты зачастую сложно выявить при покупке товара, предупредил Хаминский. С целью избежать покупки некачественного инвентаря эксперт порекомендовал не вестись на цены, которые значительно отличаются от рыночных. Кроме того, он посоветовал выбирать продукцию проверенных брендов, а также изучить рейтинг продавцов на маркетплейсах.

Необходимо фиксировать дефекты товара, проводить экспертизу и как можно быстрее взыскивать с продавца стоимость некачественного товара, — заключил Хаминский.

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ранее объяснил, как получить компенсации за повреждение дачи. По его словам, сделать это можно при снегопаде и ветре, поскольку погодные аномалии могут нанести значительный ущерб имуществу.