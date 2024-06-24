В ГД объяснили, как получить выплаты за повреждение дачи из-за непогоды Депутат Чаплин: возместить ущерб за повреждение дачи можно при снегопаде и ветре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил NEWS.ru, как получить компенсации за повреждение дачи. Сделать это можно при снегопаде и ветре. Погодные аномалии могут нанести значительный ущерб имуществу, отметил парламентарий.

Что касается зимней непогоды, то если крышу вашего дома повредил тяжелый снег, возможно, компенсации вы не получите. Страховая компания может аргументировать это тем, что вы не убирали снег с крыши, а по закону владелец сам должен следить за состоянием своих построек. Но если крыша пострадала из-за одного сильного снегопада — более 20 мм за 12 часов — это будет признано страховым случаем, и вы получите выплату. Сейчас важно учесть условия, при которых страховка покроет ущерб от сильного ветра, проливных дождей и паводков. В случае сильного ветра страховым случаем будет считаться, если скорость ветра превышала 15 м/с и он повредил крышу, — рассказал депутат.

Однако повреждения от легкого ветра могут свидетельствовать о слабости конструкции. В этом случае страховщики вправе отказать в получении компенсации. По словам Чаплина, с паводками получить выплату легче всего. Такие случаи, отметил парламентарий, часто широко освещаются в новостях. Поэтому страховая компания обязана будет возместить ущерб. Депутат призвал дачников не бояться ссылаться на официальные данные, которые были в СМИ.

Россиян ранее предупредили об опасности змей на дачах. Рептилии могут прятаться в строительном мусоре и компостных кучах. Также змеи часто отдыхают в зарослях крапивы и высокой травы.