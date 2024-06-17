Россиянам назвали места на дачах, которые любят змеи Росприроднадзор: змеи на дачах любят селиться в кучах строительного мусора

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На дачных участках змеи любят селиться в кучах строительного мусора и в компостных кучах, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на Северо-Западное управление Росприроднадзора. Эти рептилии также часто отдыхают в зарослях крапивы и высокой травы.

По данным издания, если часто убираться на своем участке, косить траву и вывозить мусор, можно уменьшить риск заселения змей. Обычно эти пресмыкающиеся не нападают первыми, однако можно их спровоцировать, случайно наступив на хвост или коснувшись их рукой.

Если повстречали змею, то не следует приближаться к ней, размахивать руками в надежде, что это ее отпугнет. Необходимо медленно отступить назад, и змея сама покинет территорию в поисках укромного места, — объяснили в ведомстве.

Специалисты уточнили, что если змея все же напала, необходимо незамедлительно обратиться ко врачу.

Ранее стало известно, что не стоит убивать змей на дачном участке, поскольку запах падали привлечет еще больше новых особей. Чтобы избавиться от пресмыкающихся, лучше скосить высокую траву, а также убрать залежи сухих веток, старые деревья и пеньки. После этого на участке следует поставить сетчатый забор. Кроме того, чтобы избавиться от змей, советуют прикормить ежей.