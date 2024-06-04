Названы способы избавиться от змей на дачном участке Эксперт Чашина: убийство змей на даче привлечет еще больше особей

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Не стоит убивать змей на дачном участке, поскольку запах падали привлечет еще больше новых особей, рассказала в беседе с «Известиями» эксперт Ксения Чашина. Чтобы избавиться от пресмыкающихся, она посоветовала скосить высокую траву, а также убрать залежи сухих веток, старые деревья и пеньки. После этого на участке следует поставить сетчатый забор.

Используйте сетку-рабицу с ячейками не более 5 см и хорошо углубите забор в землю. Следует ликвидировать крыс и мышей, закопать их ходы. Используйте газонокосилку для ухода за участком — она создает вибрации и шум, которые змеи не переносят, — порекомендовала Чашина.

Кроме того, чтобы избавиться от змей, эксперт посоветовала прикормить ежей. Она объяснила, что колючие хищники едят пресмыкающихся, в особенности детенышей, а укусы змей им не страшны. Также Чашина порекомендовала использовать ультразвуковые отпугиватели.

Ранее домохозяйкам посоветовали напоить вином надоедливых мошек, чтобы избавиться от них в доме. Следует изготовить ловушку для насекомых — налить на дно стакана напиток либо положить кусочек фрукта, после чего обернуть стакан пищевой пленкой и проделать в ней отверстия.