В ГД назвали единственную страну ЕС, признанную победительницей фашизма Депутат ГД Журавлев: из Европы только Франция подписывала капитуляцию Германии

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Вильгельм Кейтель подписывает акт о безоговорочной капитуляции

Единственной страной из нынешнего состава Евросоюза, которая подписывала капитуляцию Германии в 1945 году и тем самым вошла в число победителей фашизма, является Франция, напомнил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Таким образом он отреагировал на новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил 9 мая Днем Европы. По его мнению, таким образом «идейные наследники гитлеровских идей» пытаются переписать историю.

Единственная страна из нынешнего состава ЕС, что попала в число победителей фашизма, это Франция, да и то, известный исторический факт, как немецкий фельдмаршал Вильгельм Кейтель, подписывая капитуляцию Германии, саркастически переспросил: «Что, и эти нас тоже победили?» История непременно расставит все на свои места, тем более когда ее пытаются переписать идейные наследники гитлеровских идей, современные украинские националисты, — сказал Журавлев.

Зеленский подписал указ об установлении 9 мая Дня Европы на Украине. В документе говорится, что праздник будет способствовать укреплению единения народов, проживающих на континенте. Также украинский лидер внес в Верховную раду законопроект, согласно которому День Победы на Украине будет праздноваться не 9 мая, а 8 мая. Зеленский отметил, что большинство народов мира устраивают день памяти именно 8 мая.