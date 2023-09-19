Названа цель вмешательства Запада в работу суда ООН по иску Киева МИД России: страны Запада пытаются сгладить преступления Киева на уровне ООН

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Западные правительства подрывают независимость Международного суда ООН попытками вмешаться в процесс по иску Украины о геноциде, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Как отметили в ведомстве, таким образом кураторы Киева стремятся совместными усилиями сгладить его преступления за счет недостоверных данных.

32 страны Запада вступили в разбирательство под предлогом желания «высказать свои соображения по толкованию Конвенции о геноциде», а в действительности — чтобы коллективно насобирать недостоверные факты, позволяющие сгладить преступления киевского режима. Подобное откровенное давление несовместимо с независимостью высшего судебного органа ООН, — заявили в МИД.

Поведение западных правительств в министерстве назвали «лавинообразной интервенцией». Там подчеркнули, что в судебной работе такая практика не имеет прецедентов.

Ранее уже сообщалось, что Международный суд ООН приступил к слушаниям по иску Украины против России. Представители РФ выступили в суде накануне. Как сообщал посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин, на заседании были представлены доводы, необходимые для прекращения процесса на текущей предварительной стадии.