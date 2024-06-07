Назван способ заставить соседа по даче обеспечить сток дождевых вод Депутат Гаврилов: суд заставит соседа по даче обеспечить сток дождевых вод

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Если сосед по даче своими действиями препятствует стоку дождевых вод, владелец участка имеет право обратиться в местную администрацию, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что власти создадут комиссию и зафиксируют нарушения.

Можно сообщить участковому инспектору — зарегистрируйте обращение в дежурной части, если сосед перекрыл ливневую канализацию и теперь каждую весну и осень ваш участок затапливает. Если данный факт зафиксируют, как и причиненный ущерб, то компенсация морального вреда может быть значительной, — заявил Гаврилов.

По его словам, лицо, признанное виновным в нарушении прав собственников земельных участков и арендаторов, может быть принуждено к исполнению обязанности в натуре. Гаврилов объяснил, что суд может обязать таких граждан за свой счет обустроить водоотводную канаву перед домовладением, обеспечивающую проход талых и дождевых вод.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее рассказал, что в России дачники не имеют права сдавать участки для установки вышек связи. Парламентарий уточнил, что сосед вправе потребовать снести данную конструкцию, так как она может вредить здоровью, обесценивать ближайшие участки и дома.