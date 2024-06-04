Россиянам раскрыли, как заставить соседа по даче снести вышку сотовой связи Депутат Гаврилов: дачники не могут сдавать участки для установки вышек связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России дачники не имеют право сдавать участки для установки вышек связи, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий уточнил, что сосед вправе потребовать снести данную конструкцию, так как она может вредить здоровью, обесценивать ближайшие участки и дома.

Если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи и она находится слишком близко к вашему забору, это может вредить здоровью из-за облучения, обесценить дом и участок. Вы можете требовать снести ее, так как земля соседа в жилом секторе не предназначена для подобных конструкций, — пояснил Гаврилов.

Депутат отметил, что, если договориться с соседом по даче не получается, можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. По словам парламентария, если удастся доказать причинно-следственную связь между установкой вышки и проблемами со здоровьем, можно не только заставить демонтировать конструкцию, но и получить компенсацию от 1 млн рублей.

Юрист Сергей Ефимов ранее рассказал, что некоторые дачники, видя по соседству заброшенный участок, на котором годами не появлялись хозяева, порой пытаются забрать себе часть «свободной» земли, однако это находится вне правового поля. По его словам, собственники бесхозной территории могут в любой момент оспорить неправомерный захват.