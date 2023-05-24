Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке. По его словам, это связано с падением авторитета Вашингтона в этом регионе.
Как вы думаете, какие выводы из этого [сделали] в Госдепартаменте США? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой, — сказал Нарышкин.
В ноябре Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бернс встретились в Анкаре, где обсуждали вопросы ядерной безопасности. В январе Нарышкин на встрече в штаб-квартире разведслужбы Турции допустил, что в перспективе пройдет очередная встреча с представителями ЦРУ для обеспечения мировой безопасности.
Ранее Бернс заявил, что встреча оказалась «довольно удручающей». Он также назвал поведение Нарышкина дерзким и предположил, что это связано с уверенностью президента России Владимира Путина, что у стран Запада «наступит политическая усталость» относительно СВО.