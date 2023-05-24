Нарышкин рассказал, где и какую войну США планируют против России Нарышкин заявил о разработке США плана информационной войны против России на Ближнем Востоке

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке. По его словам, это связано с падением авторитета Вашингтона в этом регионе.

Как вы думаете, какие выводы из этого [сделали] в Госдепартаменте США? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой, — сказал Нарышкин.

В ноябре Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бернс встретились в Анкаре, где обсуждали вопросы ядерной безопасности. В январе Нарышкин на встрече в штаб-квартире разведслужбы Турции допустил, что в перспективе пройдет очередная встреча с представителями ЦРУ для обеспечения мировой безопасности.

Ранее Бернс заявил, что встреча оказалась «довольно удручающей». Он также назвал поведение Нарышкина дерзким и предположил, что это связано с уверенностью президента России Владимира Путина, что у стран Запада «наступит политическая усталость» относительно СВО.