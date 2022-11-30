Нарышкин: Польша намерена провести референдумы на Западной Украине

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Варшава планирует провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, польские спецслужбы «слили» украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области плебисцита о присоединении к Польше, чтобы проанализировать реакцию чиновников и простых граждан.

С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов, — сказал Нарышкин.

Ранее директор СВР заявил, что Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины. По его словам, польское руководство уверено, что Варшава заслужила компенсацию за оказанную Украине военную помощь и за то, что приютила сотни тысяч украинских беженцев.

Нарышкин также напомнил, как Польша «проглотила» прилет украинского снаряда на свою территорию, в результате чего погибли два человека. По его мнению, польские власти не отреагировали на инцидент «по наущению США и ведущих европейских стран».