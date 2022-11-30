Нарышкин рассказал о планах Польши аннексировать часть Западной Украины Нарышкин: Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Варшава форсирует подготовку к аннексии западных украинских земель, рассказал в разговоре с РИА Новости директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, польское руководство уверено, что Варшава заслужила компенсацию за оказанную Украине не только военную помощь, но и за то, что приютила сотни тысяч украинских беженцев, дав им крышу над головой.

Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины, — сказал Нарышкин.

Директор СВР также напомнил, как Польша «проглотила» прилет украинского снаряда на свою территорию, в результате чего погибли два человека. Нарышкин считает, что польские власти не отреагировали на инцидент «по наущению США и ведущих европейских стран».

О возможных планах Варшавы по аннексии части Украины говорит не только российская разведка. Бельгийский портал Modern Diplomacy в конце октября сообщил, что Польша создает плацдарм для захвата своих «исторических земель» на Западной Украине. Автор публикации считает, что план интервенции готовился задолго до начала специальной военной операции. По его словам, варшавские власти могут ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и организовать там референдум о вхождении территорий в состав Польши.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мае предрек раздел Украины Польшей. Он назвал братство Киева и Варшавы мнимым. Медведев также вспомнил слова польского лидера Анджея Дуды, который заявил, что «между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы». В данной фразе зампред Совбеза увидел в первую очередь «территориальные аппетиты» Варшавы.