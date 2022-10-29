Modern Diplomacy: Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины

Фото: NATO/flickr.cm

Польша создает плацдарм для захвата своих «исторических земель» на Западной Украине, пишет бельгийский портал Modern Diplomacy. Автор публикации считает, что план интервенции готовился задолго до начала специальной военной операции. По его словам, варшавские власти могут ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и организовать там референдум о вхождении территорий в состав Польши. К тому моменту, по замыслу правящей партии страны «Право и справедливость», украинская армия уже будет полностью разбита, а нынешнее киевское правительство эмигрирует на Запад.

План правящей партии «Право и справедливость» — возродить Республику Польша в границах «исторических земель», похоже, оформился задолго до российской военной операции на Украине, — сообщается в статье.

Как полагают колумнисты портала, интервенция будет рассматриваться не как оккупация, а как «освобождение украинского народа». При этом массовую резню в Волыни в 1943 году предпочтут предать забвению, подытожили авторы.

Ранее бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что страны Запада готовы разделить территорию Украины, о чём он прежде предупреждал. В качестве доказательства своих слов он разместил в Telegram карту, которую демонстрировали в эфире польского телеканала TVP1.

На ней Польша «приросла» Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровненской и Тернопольской областями Украины. Румыния расширила свои территории за счёт Черновицкой области, а Венгрия — Закарпатья. К России составители карты приписали республики Донбасса, а также Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.