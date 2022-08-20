Нацистская политика: Шойгу об идее запретить россиянам въезд в ЕС Шойгу назвал нацистской политикой идею запретить россиянам въезд в ЕС

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Идея запретить россиянам въезжать в страны Евросоюза является проявлением нацисткой политики, заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Первого Международного антифашистского конгресса. Как передает РИА Новости, по его мнению, это «русофобское» предложение.

Сегодня мы наблюдаем ещё одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза, — сказал Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что Киев стал наследником «кровавых украинских националистов». По его словам, Верховная рада провозгласила членов ОУН-УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) бойцами за национальную независимость.

Предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в Евросоюз. 11 августа Эстония утвердила запрет, согласно которому россияне с эстонским «шенгеном» не смогут попасть в страну с 18 августа. Заместитель директора ДИП МИД РФ Иван Нечаев назвал эту инициативу признаком шовинизма и пообещал, что подобные заявления не останутся без последствий.

16 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы закрыть границы для россиян на год и «увидеть результат». По его словам, эта мера позволить повлиять на решения российского президента Владимира Путина.