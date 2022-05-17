«Мы уверены, что победим»: Песков о спецоперации на Украине Песков: Кремль уверен в достижении всех целей на Украине

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Кремле уверены, что Россия добьётся всех целей спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты». По его словам, которые приводит РИА Новости, в победе России нет никаких сомнений.

Мы уверены, что всё будет хорошо. Мы уверены, что мы победим и мы добьёмся всех целей, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не намерена капитулировать по итогам действий на Украине и российские вооружённые силы выполнят все задачи, которые перед ними поставил верховный главнокомандующий. По его словам, эту точку зрения разделяют все российские дипломаты в США.

Также Антонов рассказал, что сотрудникам российского посольства в Вашингтоне регулярно поступают угрозы физической расправы. Дипломат отметил, что работа ведомства похожа на «осаждённую крепость». Он пояснил, что ежедневно перед зданием посольства проходят антироссийские акции.