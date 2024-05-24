«Мы готовы»: в Совфеде ответили на заявления Орбана о войне с Россией Сенатор Цеков: РФ укрепляет обороноспособность из-за подготовки Запада к войне

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Россия укрепляет обороноспособность страны, так как все понимают, что Запад готовится к войне с РФ, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что Россия готова к подобному развитию событий. Комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о подготовке Запада к войне с РФ, Цеков отметил, что сейчас ситуация сильно обострилась.

Мы понимаем, что они готовятся к войне с нами. Поэтому мы так много внимания уделяем укреплению обороноспособности нашей страны. Европа все годы своего существования готовится к войне с нами, это тянется на протяжении сотен лет. Сейчас ситуация очень сильно обострилась. Мы готовы к этому, — пояснил Цеков.

Сенатор напомнил, что все противостояния России и Запада заканчивались для стран Европы поражением. По его словам, европейцы не сделали никаких выводов из исторических событий. Цеков считает, что Запад готов идти на самоуничтожение из-за своего «русоненависничества».

Европейцы, к сожалению, никаких выводов из истории не делают. Они готовы идти на самоуничтожение, если начнут войну с Россией, — добавил сенатор.

Орбан ранее заявил, что не считает вероятным нападение РФ на одну из стран НАТО. По его словам, разговоры о «российской угрозе» являются маневром для подготовки к войне, но только со стороны Запада. Премьер Венгрии назвал НАТО оборонительным альянсом, который «не потерпит военных акций».