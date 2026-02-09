Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 12:43

«Москва такая многоликая»: Путин примет с докладом Собянина

Песков: Путин примет с докладом мэра Москвы Собянина

Сергей Собянин, Владимир Путин Сергей Собянин, Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Российский президент Владимир Путин примет с докладом мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства, продолжит работу с регионами.

В целом сейчас все доклады идут, где главы регионов рассказывают об итогах года, по прошлому году сейчас картина более менее ясна. Москва, как и крупнейший мегаполис нашей страны, и технологический центр, и производственный центр, и образовательный центр, Москва такая многоликая — многое что можно и нужно обсудить, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены приложить совместные усилия по внедрению информационных технологий в петербургские амбулаторные медицинские организации.

Также стало известно, что в Москве пройдут испытания нового российского автобуса среднего класса ПАЗ Citymax 9. Модель отличается повышенной комфортностью и современной планировкой салона. Модель обладает рядом преимуществ: вместимость — до 77 пассажиров, самая большая площадь низкого пола в классе — 10 квадратных метров, а также две широкие двери для ускорения посадки и высадки.

