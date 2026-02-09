Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 14:13

Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа

Политолог Пашин: Венесуэле нужны инвестиции для наращивания добычи газа

Вид на нефтеперерабатывающий завод Эль-Палито государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA из района Эль-Фаро Вид на нефтеперерабатывающий завод Эль-Палито государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA из района Эль-Фаро Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press
Венесуэле необходимы масштабные инвестиции и преодоление ряда внутренних проблем для того, чтобы войти в тройку мировых лидеров по добыче газа, заявил NEWS.ru член Экспертного клуба «Дигория» политолог Михаил Пашин. По его словам, текущий рейтинг прочно удерживают государства с гигантской инфраструктурой и устойчивым доступом к капиталам.

Венесуэла обладает крупными запасами газа, она занимает восьмое место в мире по этому показателю. По разным оценкам, в тройку стран по добыче входят США, Россия, Иран или Китай, то есть государства с гигантской инфраструктурой, устойчивым доступом к капиталу и рынкам сбыта. И даже активное участие Соединенных Штатов не сможет изменить ситуацию в Венесуэле в ближайшей перспективе. Надо понимать, что для выхода в глобальный газовый топ‑3 стране нужны значительные инвестиции. Кроме того, для достижения этой цели необходим и внутриполитический баланс, а также решение таких проблем, как обновление обветшавшей энергетической инфраструктуры, — пояснил Пашин.

Он также отметил роль России, которая уже присутствует в нефтегазовом секторе Венесуэлы и теоретически может ее усилить. Однако, по его словам, этот вклад принесет свои плоды скорее на региональном уровне, поскольку РФ не может в одиночку компенсировать отсутствие США и крупных западных корпораций в стране.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенным Штатам нужен контроль над венесуэльскими ресурсами для обеспечения стабильности мировой экономики на десятилетия вперед. Он подчеркнул стратегическую значимость Венесуэлы для американских интересов.

Венесуэла
США
Россия
энергоресурсы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
