Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа

Венесуэле необходимы масштабные инвестиции и преодоление ряда внутренних проблем для того, чтобы войти в тройку мировых лидеров по добыче газа, заявил NEWS.ru член Экспертного клуба «Дигория» политолог Михаил Пашин. По его словам, текущий рейтинг прочно удерживают государства с гигантской инфраструктурой и устойчивым доступом к капиталам.

Венесуэла обладает крупными запасами газа, она занимает восьмое место в мире по этому показателю. По разным оценкам, в тройку стран по добыче входят США, Россия, Иран или Китай, то есть государства с гигантской инфраструктурой, устойчивым доступом к капиталу и рынкам сбыта. И даже активное участие Соединенных Штатов не сможет изменить ситуацию в Венесуэле в ближайшей перспективе. Надо понимать, что для выхода в глобальный газовый топ‑3 стране нужны значительные инвестиции. Кроме того, для достижения этой цели необходим и внутриполитический баланс, а также решение таких проблем, как обновление обветшавшей энергетической инфраструктуры, — пояснил Пашин.

Он также отметил роль России, которая уже присутствует в нефтегазовом секторе Венесуэлы и теоретически может ее усилить. Однако, по его словам, этот вклад принесет свои плоды скорее на региональном уровне, поскольку РФ не может в одиночку компенсировать отсутствие США и крупных западных корпораций в стране.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенным Штатам нужен контроль над венесуэльскими ресурсами для обеспечения стабильности мировой экономики на десятилетия вперед. Он подчеркнул стратегическую значимость Венесуэлы для американских интересов.