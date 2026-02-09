Ученый ответил, можно ли построить город на Луне Ученый Моисеев: город на Луне можно технически реализовать

Идея американского миллиардера Илона Маска о строительстве города на Луне технически реализуема, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев. Он отметил, что такой проект требует затрат в несколько миллиардов долларов.

Технически это возможно, но сроки он называет заниженные. Вопрос в том, кто это будет финансировать. На первых этапах это делается при поддержке NASA, но в проекте таких денег больших пока не заложено. Это сотни миллиардов долларов. Маск мог бы и сам профинансировать, но для предпринимателя важна прибыль, которая появится только лет через 20, когда можно будет использовать ресурсы Луны, — рассказал Моисеев.

Ученый подчеркнул, что реализация такого проекта потребует нескольких этапов. По его словам, на спутнике можно построить саморазвивающийся город.

Ранее Маск заявил, что компания SpaceX построит саморазвивающийся город на Луне менее чем за 10 лет. По его словам, через пять — семь лет аналогичный город появится и на Марсе.