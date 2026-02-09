Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 13:47

Ученый ответил, можно ли построить город на Луне

Ученый Моисеев: город на Луне можно технически реализовать

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Идея американского миллиардера Илона Маска о строительстве города на Луне технически реализуема, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев. Он отметил, что такой проект требует затрат в несколько миллиардов долларов.

Технически это возможно, но сроки он называет заниженные. Вопрос в том, кто это будет финансировать. На первых этапах это делается при поддержке NASA, но в проекте таких денег больших пока не заложено. Это сотни миллиардов долларов. Маск мог бы и сам профинансировать, но для предпринимателя важна прибыль, которая появится только лет через 20, когда можно будет использовать ресурсы Луны, — рассказал Моисеев.

Ученый подчеркнул, что реализация такого проекта потребует нескольких этапов. По его словам, на спутнике можно построить саморазвивающийся город.

Ранее Маск заявил, что компания SpaceX построит саморазвивающийся город на Луне менее чем за 10 лет. По его словам, через пять — семь лет аналогичный город появится и на Марсе.

Луна
города
ученые
Илон Маск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эвакуация в Белгороде, 1100 БПЛА, обстрел ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 9 февраля
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.