Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время пресс-подхода по итогам российско-украинских переговоров во дворце Чираган

В Кремле ждут от Киева предложений по третьему раунду переговоров Песков: Россия сохраняет готовность к третьему раунду переговоров с Украиной

Россия продолжает ожидать от Украины предложений по третьему раунду прямых переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС. Он уточнил, что об этом заявлялось в том числе на высшем уровне.

Мы неоднократно на различных уровнях, в том числе и на высшем уровне заявляли о том, что мы ждем предложений украинской стороны о сроках проведения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что никаких инициатив от украинской стороны до сих пор не поступило. Песков подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к диалогу.

Мы сохраняем свою готовность, — заверил Песков.

Ранее издание Responsible Statecraft написало, что президент США Дональд Трамп загнал сам себя в угол, выдвинув ультиматум России. По мнению авторов, установленный лидером дедлайн ограничивает его маневренность, отдаляя достижение мирного соглашения и вынуждая принимать решения, которые вредят интересам США. Глава Белого дома усложнил перспективы урегулирования конфликта на Украине, полагают эксперты.