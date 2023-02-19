Москва осудила удары Израиля по Дамаску Захарова: Москва решительно осуждает предпринятые Израилем удары по Дамаску

Фото: Omar Sanadiki/AP/TASS

Не менее пяти человек погибли в Дамаске в результате израильского ракетного удара

Россия осуждает удары, нанесенные Армией обороны Израиля по Дамаску в ночь на 19 февраля, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала обстрелы территории Сирии абсолютно неприемлемыми, особенно в контексте недавнего разрушительного землетрясения в регионе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона, — сказала Захарова.

Минобороны Сирии ранее сообщило, что в результате израильского ракетного удара по Дамаску погибли пять человек. Еще 15 человек получили различные ранения.

В начале января международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за ракетного удара Израиля. В результате атаки двое сирийских военных погибли, еще двое получили ранения. По данным Минобороны страны, израильская армия атаковала аэропорт и его окрестности со стороны северо-востока Тивериадского озера.

2 января сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что Израиль нанес удары по югу Дамаска. Перед этим агентство SANA передавало, что сирийская ПВО отражает атаку, в небе над столицей были слышны взрывы.