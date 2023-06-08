Выборы мэра Москвы продлятся три дня Мосгоризбирком: выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Голосование на предстоящих выборах мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, она добавила, что практика многодневного голосования на выборах была применена из-за пандемии COVID-19 и карантинных мероприятий, и жителям столицы она понравилась, передает «Интерфакс».

Попробовали [голосование в течение] нескольких дней. Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась, потому что выходные дни, где-то смог, где-то не смог. Количество людей, которые имели возможность принять участие в выборах, таким образом, увеличилось, — сказала Кириллова.

Ранее Мосгордума оформила постановление, в котором назначила выборы мэра столицы на 10 сентября. На эту дату ранее ЦИК запланировал единый день голосования в России.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин заявлял, что у действующего мэра Москвы Сергея Собянина не будет конкурентов на ближайших выборах. По его словам, все потенциальные противники нынешнего градоначальника боятся проиграть из-за его высоких рейтингов.