Политолог назвал имя будущего мэра Москвы Политолог Макаркин заявил, что у Собянина нет конкурентов на ближайших выборах мэра Москвы

Фото: АГН «Москва»

Сергей Собянин на гастрономичесом фестивале «Рыбная неделя в Москве»

У Сергея Собянина не будет конкурентов на ближайших выборах мэра Москвы, заявил NEWS.ru политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, все потенциальные противники нынешнего градоначальника боятся проиграть из-за его высоких рейтингов. Политолог подчеркнул, что все основные столичные политики будут бороться за места в Мосгордуме.

У Собянина конкурентов не будет. Во-первых, у него высокие рейтинги, которые демотивируют конкурентов. Во-вторых, все потенциальные конкуренты исходят из того, что у них есть собственные интересы в Москве, которые никак не связаны с победой на этих выборах. Они заинтересованы в мандатах в Мосгордуме и мундепах, и там ведется реальная конкуренция. Понимая, что реальных шансов на победу у них не видно, а возможность реализовать конкретные интересы вполне реальны, они не мотивированы, — отметил Макаркин.

Он также предположил, что на выборах не будет представлен объединенный кандидат от оппозиции, и все партии будут конкурировать друг с другом. Демократический электорат Москвы предпочтет не голосовать на предстоящих выборах, поскольку «своего» кандидата в бюллетенях не будет, а отдавать голос за чужого он не станет, считает политолог.

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября, в этот же день пройдут выборы еще в 23 субъектах России. Во время совещания члены Центральной избирательной комиссии также проголосовали за решение провести во всех регионах дистанционное электронное голосование. Против опробованной полтора года назад формы высказался только один из 12 членов комиссии. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что 18 регионов в этом году используют формат ДЭГ впервые.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. По его словам, поддержка главы государства нынешнего градоначальника на выборах очевидна.