Частичная мобилизация в России: что важно знать

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Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня.

О порядке проведения частичной мобилизации

Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Член СПЧ Кирилл Кабанов уточнил, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки. Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено.

Правительству и Минобороны также даны поручения в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса. Он должен соответствовать статусу кадровых российских военнослужащих, включая медицинское обеспечение и социальные гарантии.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Кто подлежит призыву

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% мобилизационного ресурса.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в первую очередь могут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Также, по его словам, выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы.

По мнению адвоката Вадима Багатурии, частичную мобилизацию могут провести в Краснодарском крае (на Кубани), в Крыму, Севастополе, а также в приграничных областях — Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской.

Кого не будут призывать

— граждан, работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса

— студентов

— тех, кто служит по призыву (срочники)

— ограниченно годных к службе

— граждан с приписным удостоверением

— всех депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации

Уволиться с военной службы граждане смогут в трех случаях:

— если достигнут предельный возраст пребывания на военной службе

— если назначено наказание в виде лишения свободы

— по состоянию здоровья (не годен к военной службе)

Что еще важно знать

Госдума в ходе пленарного заседания одобрила во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в УК, предусматривающими ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, а также сдачу в плен. Неявка на военную службу по призыву или дезертирство наказывается лишением свободы на срок до 10 лет «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в законодательство по поручению президента России будут внесены поправки, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам спецоперации. Спикер Совфеда добавила, что льготы для участников СВО будут также распространены на тех, кто подпадает под частичную мобилизацию.