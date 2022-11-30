Baza: на горячей линии «122» сообщили, что мобилизация не завершена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На горячей линии «122» сообщили Telegram-каналу Baza, что завершилась призывная кампания, но сама мобилизация не закончилась.

Президент объявил о том, что мобилизация закончена в плане того, что не будут пока призываться по мобилизации. Завершилась именно призывная кампания пока, — приводит Baza ответ специалистов.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

Позже Шойгу сообщил, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку, а 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине. Глава ведомства добавил, что 13 тысяч россиян пришли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток. Он отметил, что средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.