МО России показало кадры уничтожения пункта управления ВСУ «Аллигатором»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения пункта управления Вооруженных сил Украины парой вертолетов Ка-52 и Ми-24 Центрального военного округа. Пуск авиационных ракет выполнялся с кабрирования, что позволило поразить цели с максимальной дальности.

Экипажи двух типов вертолетов нанесли ракетный удар по району сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожив пункт управления ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные уничтожили пункты дислокации иностранных бойцов в ДНР. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией были поражены РЛС американского производства и два склада вооружения и боеприпасов ВСУЦ.

Минобороны России ранее опубликовало кадры работы минометных подразделений Южного военного округа по группам диверсантов ВСУ. Российские войска нанесли удары по группам украинских разведчиков, совершающих рейды в район Каховской ГЭС.