МО РФ: США признали вывоз патогенных штаммов и биоматериала с Украины

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

США признали факт вывоза с Украины образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан на совещании в Женеве государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, американская делегация признала подобные факты, отметив, что передача образцов в США «была нечастой».

Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на <...> пациентах психиатрических больниц, — сказал Кириллов.

Как ранее признались в Пентагоне, в течение последних 20 лет США оказывали поддержку в развитии 46 биологических объектов на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности. Сведения о сотрудничестве между двумя странами были опубликованы вскоре после того, как российские власти начали обвинять США в военно-биологической деятельности на территории Украины.

В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Соединённые Штаты в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали лаборатории Мариуполя в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры. По его словам, отобранные биоматериалы отсылались в Киев, а затем транспортировались в США.