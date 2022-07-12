МО РФ: СБУ готовит съёмки в Одессе о выявлении «российских диверсантов»

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Минобороны России сообщает о готовящихся трёх постановочных репортажах в Одессе о якобы высокой эффективной работе по выявлению «российских диверсионных групп». В роли диверсантов буду выступать боевики теробороны, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

По имеющейся достоверной информации, во второй декаде июля 2022 года руководство СБУ в Одессе планирует отснять три постановочных репортажа о якобы высокой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп, — говорится в сообщении ведомства.

Сфабрикованные фото и видеоматериалы будут широко распространены в украинских и западных СМИ, а также на интернет-ресурсах.

Тем временем представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинская разведка начала подготовку для начала контрнаступления ВСУ на юге страны. По его словам, в разведывательном ведомстве ведется работа по раскрытию планов и мест дислокации российских военных.